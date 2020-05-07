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Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,1%

Кроме того, сохранен лимит средств на покупку активов на уровне £645 млрд

ТАСС, 7 мая. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Также был сохранен лимит средств на покупку активов на уровне £645 млрд, сообщается на сайте регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за поддержание ставки на уровне 0,1%", - говорится в сообщении регулятора.

Большинство членов комитета проголосовали за продолжение программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на £200 млрд дополнительно. Общий объем этих покупок составляет £645 млрд.

Следующее заседание Банка Англии запланировано на 18 июня 2020 года.

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Великобритания
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