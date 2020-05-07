Опрос: большинство предпринимателей не собираются уходить из бизнеса из-за пандемии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Большинство предпринимателей (88%) в России не собираются завершать свою деятельность из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическими центрами Университета "Синергия" и НАФИ в конце апреля.

"Абсолютное большинство предпринимателей (88%) сообщили о том, что кризис не заставит их завершить предпринимательскую деятельность", - говорится в исследовании.

Почти половина опрошенных (45%) в текущих условиях никак не поменяли свой бизнес, 28% - перепрофилировали свою деятельность, предлагая новые продукты и услуги, а еще 25% вынужденно приостановили свою работу. Больше всего сейчас предпринимателей беспокоит неопределенность будущего - об этом заявили 63% респондентов. Кроме того, у 47% есть страх потерять свой бизнес, а 46% переживают из-за отсутствия свободы передвижения.

Для того, чтобы в будущем подобные кризисные ситуации проходили максимально безболезненно, более четверти (26%) предпринимателей нуждаются в финансовой подушке безопасности, 21% - в наличии онлайн-услуг. Еще 19% считают, что для этого необходимо перепрофилировать свою деятельность, а 13% - что надо быть готовым к рискам и адаптироваться под обстоятельства.

В то же время большинство участников опроса (78%), у кого пока нет своего бизнеса, заявили, что сложившиеся обстоятельства никак не повлияли на их желание стать предпринимателями.

Опрос был проведен 17-18 апреля в ходе Synergy Online Forum 2020. Были опрошены 680 человек: 390 предпринимателей и 290 наемных сотрудников.