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Колебания курса рубля
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Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 0,3%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:16 мск российский рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара снизился до 74,03 рубля (-0,7%), а курс евро - до 80,05 рубля (-0,5%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и достиг отметки в 2638,35 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1114,42 пункта.

К 10:21 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2647,39 пункта (+0,6%), а индекс РТС - на отметке 1126,99 пункта (+1,4%).

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опускается на 0,9% - до $29,44 за баррель. Цена сорта WTI теряет 1,3% и торгуется на уровне $25,29 за баррель.

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РоссияКолебания курса рубля
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