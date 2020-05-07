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Исследование: интерес россиян к тренажерам вырос в два раза по сравнению с прошлым годом

Самым популярным кардиотренажером в апреле стали беговые дорожки, отмечают аналитики "Яндекс.Маркета"
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Интерес россиян к тренажерам и товарам для фитнеса на фоне режима самоизоляции вырос более чем в два раза, а самым популярным кардиотренажером стала беговая дорожка, которой в апреле 2020 года интересовались в шесть раз чаще, чем в марте. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Маркета", излучившего данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 февраля по 29 апреля.

"Самым популярным кардиотренажером этого апреля стали беговые дорожки, а пик спроса на них пришелся на 2 апреля, тогда интерес к беговым дорожкам увеличился почти в шесть раз по сравнению с 19 марта. Большинство пользователей "Яндекс.Маркета" интересовались электрическими моделями - на них пришлось 86% переходов в интернет-магазины. В среднем россияне искали модели не дороже 38 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Интерес к категории спортивных тренажеров начал расти с конца марта и 3 апреля достиг пика - на 240% выше, чем 20 марта. По сравнению с апрелем прошлого года интерес россиян к категории оказался в 2,2 раза выше. Также аномальный всплеск 3 апреля пришелся и на категорию товаров для фитнеса, по сравнению с 20 марта интерес к категории вырос на 136%.

Пик интереса к велотренажерам пришелся на 2 апреля, тогда количество переходов на предложения интернет-магазинов было на 275% больше, чем 19 марта. Большинство переходов пользователей (80%) пришлось на предложения вертикальных моделей велотренажеров. Еще 16% переходов пользователей "Яндекс.Маркета" в интернет-магазины пришлось на портативные модели. "Также эксперты сервиса зафиксировали аномальный всплеск спроса на степперы - количество переходов на предложения степперов в интернет-магазинах 3 апреля было на 516% больше, чем 20 марта. Самым популярным тренажером стала модель с поручнями, которая имитирует скандинавскую ходьбу (средняя стоимость - около 5 600 рублей). В целом спрос на тренажеры и товары для фитнеса на сервисе до сих пор остается аномально высоким по сравнению с 2019 годом", - отмечают аналитики.

Среди товаров для фитнеса самой популярной категорией стали эспандеры и кистевые тренажеры, пик интереса пришелся на 3 апреля - увеличился на 239% по сравнению с 20 марта. Сейчас интерес к этой категории примерно в 2,5 раза выше, чем в апреле прошлого года. Также в конце апреля пользователи "Яндекс.Маркета" больше обычного интересовались фитболами - на 350% больше по сравнению с концом марта, скакалками - интерес вырос на 174%, роликами для пресса - увеличился на 160%. "Спрос на категорию до сих пор остается аномально высоким, он примерно в три-пять раз выше показателей прошлого года", - отмечают эксперты.

Однако, как отмечают эксперты "Яндекс.Маркета", интерес к гаджетам для тренировок (пульсометры и шагомеры) практически не изменился относительно февраля. По их мнению, это может быть связано с режимом самоизоляции и снижением количества тренировок на улице.

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