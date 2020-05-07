Uniper инвестировала €700 млн в "Северный поток - 2"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Германский концерн Uniper направил €700 млн на финансирование проекта "Северный поток - 2" из обещанной суммы в €950 млн и верит в завершение проекта. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказал исполнительный финансовый директор компании Саша Биберт.

"Что касается инвестиций, то мы говорим примерно о €700 млн", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько компания вложила в реализацию проекта.

"В конечном счете мы только финансовый партнер, не акционер проекта. Как инвестор мы ожидаем возврата инвестиций. Мы доверяем компании [оператору] и верим, что проект будет завершен и они справятся со всеми вызовами", - заключил он.

В марте германская Wintershall Dea сообщила, что на текущий момент направила на финансирование проекта примерно 75% от обещанной суммы в €950 млн или примерно €712 млн.