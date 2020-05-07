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Пандемия коронавируса нового типа

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

Как отметила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, при этом вырастет не менее чем в 2,5-3 раза доля онлайн-продаж
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

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"Офлайн будет вынужден сокращать свои площади по ряду причин: падение покупательского спроса в связи с сокращением доходов в результате кризиса, перетекание продаж в канал онлайн. Ожидается, что обороты продаж через онлайн-канал могут вырасти более чем в два раза. Это означает сокращение офлайн-площадей от 35% до 50%. Ожидается суммарное сокращение оборотов фешен-рынка в кризисном 2020 году до 35% в рублевом эквиваленте", - отметила она.

При этом доля онлайн-продаж в 2020 году вырастет не менее чем в 2,5-3 раза в сравнении с 2019 годом, считает эксперт. В прошлом году онлайн-продажи одежды составляли около 12% от общих оборотов, но с учетом сокращения рынка на треть и продолжающегося роста оборотов онлайн-продаж в абсолютных показателях доля онлайн-торговли может дойти до 30% от общих оборотов рынка, полагает эксперт. При этом Лебсак-Клейманс считает, что "основным форматом ближайшего будущего будет мультиканальная продажа" и что пропорция онлайн- и офлайн-продаж у каждого бренда будет своей.

Ранее о возможности закрытия части магазинов после пандемии в России сообщал "Коммерсантъ". По данным газеты, в 2019 году оборот российского фешен-рынка составил 2,29 трлн рублей. Таким образом, объем продаж отрасли, как полагает издание, может сократиться до 1,48 трлн рублей в 2020 году.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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