Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Росавиация сформировала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая, говорится в сообщении ведомства. В него включены рейсы из Турции, Израиля, Испании, США, Вьетнама, Индонезии и Таиланда.

Всего с 20 марта, когда началось активное выполнение вывозных авиарейсов, по 6 мая доставлено на родину более 177,3 тыс. россиян.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 6 мая в Российскую Федерацию вернулись более 177,3 тыс. соотечественников, - говорится в сообщении. - Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 15 мая. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина".