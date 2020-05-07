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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая

В него включены рейсы из Турции, Израиля, Испании, США, Вьетнама, Индонезии и Таиланда
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Росавиация сформировала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая, говорится в сообщении ведомства. В него включены рейсы из Турции, Израиля, Испании, США, Вьетнама, Индонезии и Таиланда.

Всего с 20 марта, когда началось активное выполнение вывозных авиарейсов, по 6 мая доставлено на родину более 177,3 тыс. россиян.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 6 мая в Российскую Федерацию вернулись более 177,3 тыс. соотечественников, - говорится в сообщении. - Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 15 мая. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина".

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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