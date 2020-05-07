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В России стала доступна маркировка комплектов товаров

Такая маркировка прежде всего актуальна для производителей товаров легкой промышленности

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Функция маркировки комплектов товаров легкой промышленности, парфюмерии и фотоаппаратов стала доступна в России. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Теперь в системе маркировки можно сформировать комплект из нескольких товаров и заказать для них один Data Matrix код", - цитирует пресс-служба руководителя товарной группы "Легкая промышленность" ЦРПТ Веру Волкову.

Как отметили в ЦРПТ, маркировка комплектов прежде всего актуальна для производителей товаров легкой промышленности. "Например, при продаже постельного белья часто используются комплекты из нескольких товаров - наволочек, пододеяльника и простыни. Благодаря новому функционалу производителю и импортеру не нужно маркировать каждый элемент комплекта, он маркирует комплект полностью", - пояснили в компании.

Продажа немаркированных товаров легкой промышленности, согласно постановлению правительства, будет запрещена с 1 января 2021 года. При этом до 1 февраля 2021 года все компании, включая производителей, импортеров и ретейлеров, обязаны промаркировать товарные остатки, не проданные до 1 января 2021 года.

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