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В ООН призвали учитывать проблемы мигрантов в планах восстановления после пандемии

В условиях экономической рецессии произойдет резкое уменьшение переводов, отсылаемых мигрантами в родные страны, указал гендиректор Международной организации по миграции Антониу Виторрину

ЖЕНЕВА, 7 мая. /ТАСС/. Планы восстановления экономик после пандемии коронавируса должны предусматривать решение проблем мигрантов, учитывая в том числе роль денежных переводов от них для инфраструктуры многих стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антониу Виторрину.

"В условиях экономической рецессии произойдет резкое уменьшение переводов, отсылаемых мигрантами в родные страны", - сказал он. Сославшись на прогнозы Всемирного банка, Виторрину сообщил, что в нынешнем году ожидается снижение переводов в государства Африки на 30%. "Это означает, что $20 млрд не будут отправлены семьям, - констатировал глава МОМ. - Это окажет воздействие на экономическую ситуацию".

Ряд государств, напомнил гендиректор, зависят от денежных переводов мигрантов, поскольку эти средства составляют порой до 15% их ВВП. "Ключевой вопрос сейчас состоит в том, каким образом мигранты могут быть в полной мере включены в планы восстановления", - подчеркнул Виторрину, добавив, что речь идет об учете этой проблемы как в родных для мигрантов странах, так и в государствах, где они в настоящее время живут и работают.

Как отметил Виторрину, МОМ обеспокоена положением "тысяч мигрантов", оказавшихся заблокированными из-за закрытых в связи с пандемией границ. Многие из них хотели бы вернуться на родину, но не могут этого сделать. Кроме того, организация встревожена ситуацией в городских трущобах, где живет немало мигрантов, поскольку там высок риск быстрого распространения коронавируса. МОМ призвала государства включить мигрантов в национальные системы охраны здоровья.

Теги
Проблема нелегальной миграции в ЕвропеПандемия коронавируса нового типа
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