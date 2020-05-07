Счетная палата выступила за реформирование системы ОМС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россия должна изучить зарубежный опыт для реформирования действующей системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила ТАСС замглавы Счетной палаты Галина Изотова.

В конце апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рабочая группа Совета Федерации по ревизии законодательства рассмотрит вопрос реформирования системы ОМС в России с учетом пандемии нового коронавируса. Матвиенко также заявила, что, по ее мнению, система ОМС в РФ в данный момент остается "очень формальной".

"Ситуация с коронавирусом не только существенно увеличила нагрузку на российскую систему здравоохранения, но и "обнажила" назревшие проблемы и болевые точки. Одна из них - действующая система обязательного медицинского страхования. Недавно о необходимости реформирования системы ОМС заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Счетная палата разделяет ее позицию, в том числе в том, что нужно изучить зарубежный опыт и использовать лучшие подходы к организации ОМС", - сказала Изотова.

Изучить зарубежный опыт

По словам Изотовой, в зарубежных странах со страховой моделью здравоохранения роль государства, как правило, сводится к определению порядка финансирования системы ОМС, состава государственных гарантий, требований к доступности и качеству медицинской помощи. При этом обязанность по организации медицинской помощи и финансовая ответственность за результаты реализации программы ОМС ложится на независимые от государства страховые компании.

"Отечественная система ОМС отличается от классической страховой модели. У нас практически весь процесс планирования и организации медицинской помощи, за исключением отдельных функций страховщиков, осуществляют субъекты РФ. Финансовая ответственность за результаты реализации программы ОМС на 100% лежит на плечах государства", - сказала замглавы Счетной палаты.

Российские же страховые компании, по ее словам, выполняют три основные функции: это оплата медицинской помощи, контроль объемов, сроков, качества и условий ее предоставления и защита интересов пациентов, включая информирование об их правах на бесплатную медпомощь и индивидуальное сопровождение застрахованных лиц при оказании медицинских услуг.

"При этом в текущей ситуации в силу ряда правительственных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, страховые организации не могут выполнять свои функции в полном объеме. Из-за временной приостановки плановых медосмотров и диспансеризаций многие пациенты, в том числе с хроническими заболеваниями, сегодня сталкиваются с ограничениями в получении медицинской помощи. Вызывает определенное опасение и качество предоставляемых медицинских услуг в связи с временным прекращением ряда плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медпомощи, которые проводят страховые организации и территориальные фонды ОМС", - указала Изотова.

Она напомнила, что в 2020 году предусмотрено существенное увеличение объема финансирования фонда. Размер прироста относительно 2019 года составляет 212,4%, в том числе за счет увеличения ассигнований на оказание помощи больным с онкозаболеваниями. Кроме того, бюджет ФОМС предполагает наличие субвенций на финансовое обеспечение диспансеризаций и профилактических осмотров населения., а также на проведение дорогостоящих диагностических и лабораторных исследований в амбулаторных условиях.

"Очень важно, чтобы ФОМС исполнил свои обязательства. Счетная палата, в свою очередь, будет контролировать расходование выделенных средств", - заключила Изотова.