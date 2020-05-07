ЦБ ожидает всплеска мошенничества с кредитами после окончания пандемии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Банк России прогнозирует после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, всплеска активности мошенников, предлагающих россиянам решить их проблемы с кредитами. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Мы прогнозируем, что в дальнейшем по окончании ограничительных мер, связанных с пандемией, может быть всплеск предложений от так называемых раздолжнителей - компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами", - сказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В ЦБ отмечают, что кредит за граждан никто не выплачивает, долг остается, а мошенники исчезают с полученными деньгами.

На фоне пандемии коронавируса регулятор также фиксирует рост нелегальных кредиторов. "Черные кредиторы" пользуются ситуацией, когда у многих людей в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией, снизились доходы, и обзванивают потенциальных "клиентов", предлагая им "деньги в кредит без справок и поручительств".

По словам Ляха, обратившись к услугам таких компаний граждане могут только усугубить свое положение, поскольку мошенники пользуются в дальнейшем агрессивными противозаконными методами взыскания и не исполняют свои обязательства.

Также ЦБ предупреждает россиян о мошенниках, предлагающих разного рода компенсации и выплаты. За такими предложениями всегда следует попытка узнать у человека данные его банковской карты или вынудить гражданина самого совершить платеж в адрес некоего лица.

ЦБ обращает внимание, что проверить легальность компаний, предлагающих финансовые услуги, можно на сайте регулятора, а в случае возникновения проблем с погашением займа следует обращаться напрямую к кредиторам и использовать возможности по реструктуризации, предоставленные законом.

Всего по итогам I квартала Банк России выявил 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 "черных" кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера. Как и раньше, увеличилось количество сайтов и платформ, предлагающих заработок, основанный на операциях с криптовалютами и предоставлении всех видов услуг на рынке криптовалют.