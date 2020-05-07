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Пандемия коронавируса нового типа

Франция одобрила использование российско-японского теста на коронавирус

Франция стала первой страной в Европе, которая одобрила применение мобильных мини-лабораторий компании EMG

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Франция одобрила использование российско-японской системы диагностики COVID-19 производства компании EMG, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Система была протестирована и сертифицирована специалистами Национального центра изучения вирусных респираторных инфекций при институте Пастера, которые 5 мая выдали положительное заключение на использование мобильных мини-лабораторий и реагентов во Франции. Таким образом, Франция стала первой страной в Европе, которая одобрила применение мобильных мини-лабораторий компании EMG", - отмечается в сообщении.

Теги
ЯпонияРоссияФранцияПандемия коронавируса нового типа
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