В Индонезии разработали компактный аппарат ИВЛ стоимостью $1 тыс.

ТАСС, 7 мая. Ученые из индонезийского Технологического института города Бандунг разработали новый компактный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), стоимость которого не превышает $1 тыс. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследователей.

"Устройство этого аппарата намного проще по сравнению с теми, что можно увидеть в палатах интенсивной терапии", - пояснил глава исследовательской группы Сяриф Хидаят. По его словам, новый аппарат, получивший название Vent-I, был частично собран из различных предметов домашнего обихода, в том числе пластиковых стаканов. Преимуществами разработанного устройства стали цена, которая в 20-25 раз ниже средней рыночной стоимости обычного аппарата ИВЛ, а также размер - Vent-I не превышает габаритов небольшой духовой печи. Однако в качестве его ключевого достоинства Хидаят назвал способность обеспечивать положительное непрерывное давление в воздухоносных путях, что необходимо для лечения пациентов с коронавирусом.

На данный момент ученые ожидают окончания клинических испытаний, после которых намерены начать серийный выпуск аппаратов в сотрудничестве с государственной авиастроительной компанией PT Dirgantara (PTDI). Предполагается, что объем производства составит около 500 штук в неделю. Первая партия из 600-700 аппаратов будет пожертвована на нужды медицины, сообщил исследователь.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто сообщил, что индонезийские больницы оснащены лишь 8 413 аппаратами ИВЛ. Этого числа может быть недостаточно для лечения всех заразившихся, которых насчитывается в стране 12 776.

Помимо этого, эксперты предполагают, что заразившихся коронавирусом в Индонезии может быть намного больше, поскольку уровень исследований в республике остается одним из самых низких в мире - на миллион человек проводится только 99 тестов. В соседней Малайзии данный показатель составляет две тысячи на миллион, а в Республике Корея или Сингапуре - 10 тыс. По оценкам экспертов, Джакарте, чтобы выйти на схожий уровень, нужно сделать около 2,7 млн исследований, сейчас всего проведено только 76 тыс.