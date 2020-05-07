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Кудрин считает, что правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

По мнению главы Счетной палаты, третий пакет мер поддержки экономики должен быть объемом не менее 1 трлн руб.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство должно расширить объем поддержки малого и среднего бизнеса, расширив ее с только пострадавших отраслей на весь бизнес, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я например за то, чтобы расширить меры поддержки для малого и среднего бизнеса не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес. Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти", - сказал он в интервью Алексею Пивоварову на его YouTube-канале "Редакция".

По мнению Кудрина, третий пакет мер поддержки экономики должен быть объемом не менее 1 трлн руб.

"Сейчас готовится третий пакет поддержки экономики. Какой он будет - мы еще не знаем. Я бы считал, что он должен быть не меньше 1 трлн руб., может быть даже больше, насколько правительство сможет поднять эту сумму, эту цифру, мы увидим", - сказал он.

Глава Счетной палаты добавил, что выдавать помощь "всем поголовно" будет неэффективной мерой с точки зрения расходов. "Я бы считал, что не нужно всем поголовно выдавать, поскольку это будет неэффективно с точки зрения расходов средств - средств не так много. А вот поддержать в большей степени, чем на 1 МРОТ, тех, кто действительно попал в эту ситуацию - я бы согласился, что нужно сконцентрировать эту помощь на тех, кто именно страдает", - заключил глава Счетной палаты.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичМалый и средний бизнес
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