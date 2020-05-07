Фармотрасль заявила, что проблем с поставкой лекарств семи нозологий в России не будет

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Компании российской фармацевтической отрасли заявили, что проблем с поставкой лекарств категории семи высокозатратных нозологий (7ВЗН) к 1 июля 2020 года не будет. Об этом ТАСС в четверг сообщили их представители.

Ранее газета "Коммерсантъ" опубликовала статью, в которой сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев, в частности, высказал мнение о том, что с поставками ряда лекарства 7ВЗН для россиян с редкими заболеваниями могут возникнуть сложности из-за того, что производители препаратов не успеют подготовиться к маркировке, которая станет обязательной для всех лекарств 1 июля.

Обязательства в полном объеме

Представитель фармкомпании "Изварино Фарма" Максим Харитонов отметил, что "не совсем понятна связь между 7ВЗН и 1 июля с условием того, что препараты, входящие в эту категорию, уже подвержены обязательной маркировке с 1 октября 2019 года". "Могу сказать, что препаратов 7ВЗН много, и наша компания производит всего лишь часть из них. Мы свои обязательства выполняем в полном объеме", - добавил он.

Один из крупнейших производителей фармацевтических препаратов "Рош" также заявил, что у компании нет оснований утверждать, что внедрение маркировки всех категорий лекарств повлечет за собой сложности с физическими поставками продукции для программы высокозатратных нозологий. "Все препараты компании, входящие в программу и выпускаемые как на собственных предприятиях "Рош", так и на производственных площадках наших партнеров по локализации, уже маркируются специальным криптокодом в соответствии с требованиями законодательства", - сказал представитель компании Сергей Авдеенко.

В фармкомпании "Озон", которая также занимается производством данной категории препаратов, заявили, что если следовать логике мнения, высказанного в статье, лекарства 7ВЗН пропали бы с рынка еще в конце прошлого года с момента старта их обязательной маркировки. По словам представителя компании Михаила Гребенюка, несмотря на то, что маркировка снизила производительность линий, это не стало масштабной проблемой. "Во-первых, считаю, что к концу года этот процент (снижения производительности, связанный с отладкой оборудования - прим. ТАСС) существенно уменьшится, во-вторых, препараты 7ВЗН мы производим в полном объеме. Если стране будет нужно, мы увеличим выпуск данных лекарственных препаратов до необходимого объема", - подчеркнул он.

Контроль со стороны ведомств

В свою очередь эксперт комитета по развитию фармацевтической отрасли общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Александр Быков отметил, что вопрос с недопущением отсутствия в аптеках жизненно важных препаратов сейчас является одним из приоритетных. "В настоящее время Минздрав и Минпромторг ежедневно мониторят производство и поставки лекарственных препаратов по всей цепочке товаропроводящей сети. При первых же сигналах о потенциальных перебоях в поставках сразу идут запросы производителям, дистрибьюторам, аптечным сетям", - сказал он.

Быков также подчеркнул, что препараты 7ВЗН компании в обязательном порядке маркируют уже с октября 2019 года. "Препараты из группы 7ВЗН уже с октября прошлого года (еще задолго до развития эпидемии) допускались к выпуску в обращение только с маркировкой. Сейчас таких препаратов все больше и больше", - подытожил он.

О маркировке лекарств

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.