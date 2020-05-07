Путин предложил обсудить приоритетную перевалку отечественных грузов в морских портах РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить приоритетную перевалку отечественных грузов в российских морских портах.

"Загрузка отечественной транспортной сети снизилась. В этой связи нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах", - сказал он на совещании по ситуации в транспортной сфере.

По его словам, российские портовые мощности вполне конкурентоспособны по сравнению с зарубежными. "Сейчас есть реальная возможность ускорить маневр грузовыми потоками в пользу собственных портов. Естественно, [надо] сделать это так, чтобы было выгодно и транспортному бизнесу, и нашим компаниям-производителям, экспортерам", - указал Путин.

В этой связи он напомнил о своем поручении по созданию особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла. "Прошу сегодня доложить, что уже сделано по этому направлению", - добавил президент.