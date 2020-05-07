Глава Ростуризма считает, что восстановление туризма в России можно начать с санаториев

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Возобновление работы российской индустрии гостеприимства после нормализации эпидемиологической обстановки можно было бы начать с апарт-отелей и санаторно-курортного комплекса. Такое мнение озвучила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Вы знаете, по регионам сказать сложно, а если бы мы сейчас принимали решения относительно того, что в первую очередь запускать, - я бы предлагала санаторно-курортные учреждения по всей стране, у которых есть медицинская лицензия. Вот с такими оптимальными, сбалансированными и адекватными правилами запуска этой отрасли. И можно было бы говорить еще об апарт-отелях и отелях с отдельными, выделенными кухнями, когда нет необходимости спускаться в общий ресторан. Можно было бы, наверное, говорить на первом этапе о том, чтобы запустить отели с коттеджным отдельным размещением", - сказала она, уточнив, что все будет зависеть от конкретной обстановки в том или ином регионе.

Восстановление внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса начнется с дешевых туров по массовым направлениям, например на курорты Краснодарского края и Крыма, прогнозировал ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. При этом туризм, по оценке руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, может стать одним из главных секторов бизнеса, который поможет регионам РФ выйти из кризиса после пандемии коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.