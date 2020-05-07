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Путин потребовал повысить конкурентоспособность российских товаров

Президент отметил, что на фоне падения глобального спроса обострилась борьба за международные рынки

НОВО-ОГАРЕВО, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал повысить конкурентоспособность российской продукции в борьбе за международные рынки сбыта товаров топливно-сырьевой группы и продуктов питания.

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"На фоне падения глобального спроса обострилась борьба за международные рынки сбыта товаров топливно-сырьевой группы, продуктов питания, другой продукции. Чтобы преуспеть в этой борьбе, повысить конкурентоспособность российских товаров, наши экспортеры должны действовать вместе с транспортными компаниями", - заявил он на совещании по ситуации в транспортной сфере.

Путин рассчитывает, что отечественные перевозчики предложат "эффективные логистические модели, которые смогут поддержать, стимулировать экспорт, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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