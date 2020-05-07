Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70-95%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле в упал на 70-95%, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании у президента Владимира Путина по развитию транспорта в стране.

"Если первый квартал дал нам снижение где-то в 3-4% по грузообороту и пассажирообороту, то в апреле ситуация кардинально поменялась: в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта - падение от 70% до 95%", - отметил Дитрих.

По словам министра, снижение погрузки на сети РЖД в апреле составило 11%, при этом по металлам и по нефти - основным доходным грузам РЖД - погрузка упала на 20% в годовом выражении.

Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за четыре недели апреля снизился на 92%.

В московских аэропортах пассажиропоток упал на 94%, в других крупных аэропортах России приблизительно такая же ситуация, отмечали в АЭВТ.

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле 2020 года снизились почти на 70% по сравнению с апрелем прошлого года - до 30,3 млн человек.

Санитарная безопасность

Минтранс и Роспотребнадзор до конца мая утвердят дополнения в правила перевозки пассажиров, касающиеся медицинской безопасности на транспорте.

"Мы должны совместно с Роспотребнадзором разработать и до конца мая утвердить дополнения в правила перевозки пассажиров о требованиях к медицинской безопасности при перевозках: маски, перчатки, контроль на входе в терминал", - сказал Дитрих.

По его словам, правила должны обеспечивать баланс безопасности пассажиров и экономики перевозок.

В ряде регионов России вводится так называемый масочный режим, он коснется и передвижения на транспорте. Так, штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы. Пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов в Подмосковье обязуют носить маски и респираторы с 12 мая.

Автомобильные перевозки

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в в марте - апреле снизился на 29%, заявил глава Минтранса. "Перевозки грузов автомобильным транспортом за март - апрель внутри страны упали на 29%, на 14% снизился грузооборот на внутреннем водном транспорте", - сказал он.

Как отметил министр, эксперты и транспортные компании считают, что второй квартал года для транспортной отрасли будет очень непростым.

В начале апреля деятельность пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков была включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

В качестве мер поддержки автоперевозчики просили Кабмин отменить действие "Платона" (в чем им было отказано), а также ввести мораторий на транспортный налог и обеспечить частичное субсидирование уплаты лизинговых платежей в 2020 году.

Компенсация затрат

Субъекты малого и среднего бизнеса, задействованные в транспортной отрасли, в апреле - мае 2020 года смогут получить компенсацию затрат на зарплаты сотрудников в размере 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) на человека в месяц.

"В апреле и мае частичную компенсацию затрат на сохранение занятости и оплату труда будет возможно получить на каждого сотрудника суммой в размере 1 МРОТ", - сказал Дитрих.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщал, что общая сумма субсидий работодателям на выплату зарплаты в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника может составить 98,4 млрд рублей. По данным ФНС, на получение субсидии могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников.

Поддержка аэропортам

Минтранс и Минфин предварительно согласовали поддержку аэропортам объемом 10,1 млрд рублей до июля, после июля авиакомпаниям и аэропортам может понадобиться еще 30 млрд рублей, сообщил Дитрих.

"Мы проработали с Минфином, и предварительно согласована сумма в размере 10,1 млрд рублей, так же, как и у авиакомпаний на срок до июля месяца. Прошу вас поддержать выделение этой суммы как неотложной меры для поддержки аэропортов", - сказал он.

По словам министра, у ряда аэропортов из-за резкого падения пассажиропотока возникли такие же проблемы по фонду оплаты труда, аренде и прочим выплатам, как и у авиакомпаний. "После июля на цели поддержки авиакомпаний и аэропортов может понадобиться еще около 30 млрд рублей, но мы договорились, что к этому вопросу мы вернемся после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и в июне месяце с учетом возможностей федерального бюджета", - сказал он.

Дитрих добавил, что Минтранс подготовил проекты документов о выделении из резервного фонда 23,4 млрд рублей на компенсацию расходов российских авиакомпаний и готов начать выплаты незамедлительно. Правительство РФ в четверг одобрило решение о выделении этих средств и утвердило правила их распределения. "Мы приступим к распределению денег незамедлительно", - сказал министр.

Контейнерные перевозки

Минтранс в качестве антикризисной меры просит субсидии в размере 1 млрд рублей на выравнивание тарифа по транзитным контейнерным перевозкам, сообщил Дитрих.

"Еще одной важной мерой поддержки, мерой на будущее, которую мы могли бы использовать для развития, является субсидирование на цели выравнивания по тарифа по транзитным контейнерным перевозкам, - сказал министр. - С учетом прогнозируемого транзитного контейнерного потока сегодня на эти цели требуется порядка 1 млрд рублей. Просили бы поддержать это как антикризисную меру".

Финансирование модернизации БАМа и Транссиба за счет средств ФНБ в 30,5 млрд рублей необходимо перенести с 2021 на 2020 год.