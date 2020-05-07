РЖД попытается сохранить инвестпрограмму на уровне более 600 млрд рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. РЖД планирует сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд руб. в этом году. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на совещании по развитию транспорта, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Белозеров отметил, что поддержать финансирование инвестпрограммы РЖД планируется за счет механизма бессрочных облигаций, выпуск бондов планируется в течение месяца, всего РЖД разместит бумаги на сумму не менее 370 млрд руб.

"Снижение доходов, в первую очередь, отразится на нашей инвестпрограмме. Она потенциально может уменьшиться в 4 раза - с 820 млрд руб. до 200 млрд руб. Мы считаем такое изменение инвестиционной программы недопустимым, поскольку это не только отложит сроки достижения целевых показателей, но и приведет к разрушению производственных связей, - сказал Белозеров. - Хотели бы сохранить нашу инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд руб. Мы не просим средств из федерального бюджета. Мы готовы привлечь средства через механизм бессрочных облигаций, над которыми вместе с коллегами из правительства и Центрального банка работали в течение двух лет".