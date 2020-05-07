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Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США превысило 33 млн

Ранее эксперты ожидали, что этот показатель достигнет лишь 3 млн

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель - с 15 марта по 2 мая - превысило 33 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда США.

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По данным ведомства, с 26 апреля по 2 мая 3,16 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 3 млн человек. При этом с 19 по 25 апреля 3,84 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. До принятия в марте мер по сдерживанию распространения инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов.

8 мая будут опубликованы данные о занятости американского населения за апрель. По данным агентства Associated Press News, уровень безработицы за этот период может составить 20%. Таким образом, это будет самый высокий показатель со времен Великой депрессии, когда этот показатель достигал 25%.

Как проинформировали в американской компании ADP (Automatic Data Processing), которая специализируется на предоставлении услуг в области подбора кадров и необходимого для этого программного обеспечения, количество рабочих мест только в частном секторе США в апреле сократилось на 20,2 млн.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. На прошлой неделе Минторг сообщил, что ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии. Американские власти планируют в ближайшее время возобновить работу ряда приостановивших свою деятельность из-за заболевания предприятий.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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