Выработка электроэнергии в России в апреле упала на 3,8%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Электростанции ЕЭС России в апреле 2020 года снизили выработку электроэнергии на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 83,7 млрд кВт*ч. Об этом говорится в сообщении "Системного оператора".

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в прошлом месяце по оперативным данным "Системного оператора", снизилось на 2,9% в сравнении с апрелем 2019 года, до 82,9 млрд кВт*ч. Снижение объема потребления электроэнергии зафиксировано во всех регионах РФ, кроме Дальнего Востока, где в апреле энергопотребление выросло на 2,4%. Наибольшими темпами энергопотребление в апреле упало на Средней Волге (на 6%), в Сибири (на 3,6%) и на Урале (на 3,2%).

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в апреле несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 44,4 млрд кВт*ч, снизившись на 15,2 % к апрелю 2019 года. Выработка на гидроэлектростанциях (ГЭС) в прошлом месяце выросла на 21,5%, до 17,1 млрд кВт*ч, на атомных электростанциях (АЭС) - на 8%, до 16,5 млрд кВт*ч. Электростанции промышленных предприятий выработали 5,4 млрд кВт*ч, что на 4,1% выше показателя апреля прошлого года.

Ранее со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК сообщалось, что выработка электроэнергии в целом по России в апреле 2020 года снизилась на 3,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 85,3 млрд кВт*ч. Потребление электроэнергии в прошлом месяце упало на 2,55%, составив 84,5 млрд кВт*ч.

По данным "Системного оператора", с начала года выработка электроэнергии в ЕЭС России без учета влияния дополнительного дня високосного года снизилась на 3,2%, до 372,9 млрд кВт*ч. Потребление электроэнергии в ЕЭС России с января по апрель упало на 2,4%, составив 368,6 млрд кВт*ч.