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Raycatch представила систему DeepSolar 2.5 для удаленного управления солнечными активами

Также система способна генерировать рекомендации по устранению сбоев и предлагать варианты плана действий

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Израильская компания Raycatch, разработчик цифровой системы управления солнечными активами на базе алгоритмов искусственного интеллекта, выпустила новую версию системы DeepSolar 2.5. Обновленное решение предназначено для удаленной диагностики и оценки степени серьезности сбоев в процессе управления электростанциями, сообщило издание Solar Industry.

"Управляющим солнечными активами приходится иметь дело с крупными массивами необработанных данных, что осложняет приоритизацию задач. Новая версия DeepSolar позволяет иметь точное представление о том, какие проблемы должны быть решены в первую очередь, а какие являются второстепенными", - сказал генеральный директор и основатель Raycatch Хаггаи Хофланд.

Ранжирование задач в системе происходит на базе расчета скорости возврата инвестиций (ROI) с помощью алгоритмов машинного обучения. Помимо количественной оценки и приоритизации проблем, связанных с производительностью солнечных активов, система способна генерировать рекомендации по их устранению и предлагать варианты плана действий.

Ожидается, что практическое внедрение версии 2.5 будет особенно актуальным для повышения эффективности дистанционной работы в условиях пандемии коронавируса.

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