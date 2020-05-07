{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Освоение Арктики

Проект Стратегии развития Арктики до 2035 года внесен в правительство

Документ разработан для реализации основ госполитики, утвержденных ранее указом президента

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития в четверг внесло на рассмотрение правительства РФ проект Стратегии развития Арктической зоны России на период до 2035 года, говорится в сообщении министерства.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года; документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

"В 2019 году система государственного управления приведена в соответствие с вызовами в сфере развития Арктической зоны: пересмотрен состав и полномочия арктической госкомиссии, наше министерство наделено полномочиями по развитию Арктики. <…> Теперь идет работа над документами стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ - сегодня Стратегия развития Арктики до 2035 года внесена в правительство РФ", - приводят в сообщении слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Отмечается, что документ разработан для реализации основ госполитики РФ в Арктике до 2035 года, утвержденных ранее указом президента. Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.

Положения документа Минвостокразвития разрабатывало совместно с арктическими регионами, представителями научного сообщества. В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения для включения их в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, позже в каждом арктическом регионе прошло очное обсуждение документа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОсвоение АрктикиКозлов, Александр Александрович
Реклама на ТАСС
Девелопер "Самолет" за I квартал увеличил продажи недвижимости на 18%
Этого удалось достичь за счет роста стоимости квадратного метра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС