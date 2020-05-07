Проект Стратегии развития Арктики до 2035 года внесен в правительство

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития в четверг внесло на рассмотрение правительства РФ проект Стратегии развития Арктической зоны России на период до 2035 года, говорится в сообщении министерства.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года; документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

"В 2019 году система государственного управления приведена в соответствие с вызовами в сфере развития Арктической зоны: пересмотрен состав и полномочия арктической госкомиссии, наше министерство наделено полномочиями по развитию Арктики. <…> Теперь идет работа над документами стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ - сегодня Стратегия развития Арктики до 2035 года внесена в правительство РФ", - приводят в сообщении слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Отмечается, что документ разработан для реализации основ госполитики РФ в Арктике до 2035 года, утвержденных ранее указом президента. Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.

Положения документа Минвостокразвития разрабатывало совместно с арктическими регионами, представителями научного сообщества. В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения для включения их в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, позже в каждом арктическом регионе прошло очное обсуждение документа.