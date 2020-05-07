В ЦБ заявили, что более 60 банков технически готовы работать с просроченными картами

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские банки должны оперативно настроить свои системы для того, чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия, и это сделали уже более 60 кредитных организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"По нашему мнению, банки, особенно крупные, должны понимать свою социальную ответственность перед нашими гражданами с учетом сложной ситуации с пандемией коронавируса и самоизоляцией, и должны как можно быстрее доработать свои процессы и процедуры для того, чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия. Мы мониторим ситуацию", - отметили в пресс-службе ЦБ.

По мнению Банка России, техническая возможность настроить процессинг внутри банков таким образом, чтобы карты с истекшим сроком действия продолжали работать, существует. "Более 60 банков это уже сделали", - указал регулятор.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках. По данным собеседников издания, Сбербанк мотивировал свой отказ технологической сложностью внедрения изменений, на которые может уйти несколько месяцев.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла ранее, что банковские карты, срок действия которых уже закончился, можно использовать до 1 июля 2020 года.