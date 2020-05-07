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МВФ обсуждает с Киевом кредит "стенд-бай", а не расширенную программу

Такой механизм обеспечивает финансовую помощь странам с низкими доходами, испытывающим краткосрочные потребности в финансировании платежного баланса

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Украиной предоставление средств, скорее, в рамках кредитного механизма "стенд-бай", а не механизма расширенного кредитования, переговоры продолжаются. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель фонда Джерри Райс.

"Мы ведем переговоры с властями Украины о критериях кредитного механизма. Продолжает свою работу виртуальная миссия [МВФ], которая обсуждает вопросы, связанные, скорее, с кредитным механизмом "стенд-бай", а не механизмом расширенного кредитования", - отметил он.

Кредитный механизм "стенд-бай" обеспечивает финансовую помощь странам с низкими доходами, испытывающим краткосрочные потребности в финансировании платежного баланса. Он предоставляет поддержку при самых различных обстоятельствах, предусматривает более высокий уровень доступа, более низкую процентную ставку, может использоваться на превентивной основе и уделяет больше внимания задачам страны в сфере сокращения бедности и содействия экономическому росту.

Механизм расширенного кредитования предназначен для содействия странам в преодолении среднесрочных и долгосрочных проблем, связанных с платежным балансом, которые требуют фундаментальных экономических реформ.

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Украина
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