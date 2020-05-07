В Кабардино-Балкарии отремонтируют дорогу, соединяющую пять населенных пунктов

НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Дорожники начали ремонт автомобильной дороги Нальчик - Майский, которая соединяет пять населенных пунктов Кабардино-Балкарии (КБР). Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Кабардино-Балкарии в рамках национального проекта продолжаются работы по реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения. В мае стартовали ремонтные работы на автодороге Майский - Нальчик общей протяженностью 9,6 км. Данная автомобильная дорога обеспечивает въезд в столицу КБР и соединяет пять населенных пунктов с общей численностью населения более 11 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На данном участке ожидается проведение работ по устройству покрытия из нового щебеночно-мастичного асфальтобетона, установке автобусных остановок, дорожных знаков, металлического барьерного ограждения, нанесению горизонтальной дорожной разметки, а также устройству пешеходных переходов с установкой светофоров. "В настоящее время ведутся работы по фрезеровке старого асфальтобетонного покрытия с применением дорожной фрезы. Все работы будут завершены до конца 2020 года", - добавили в министерстве.

Ранее в министерстве сообщали, что по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в КБР ремонтные работы проведут более чем на 95 км региональных дорог, это на 46% больше, чем в 2019 году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.