Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в апреле вырос на 15,9%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 85,5 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировал рынок акций, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 2,3 раза, также срочный рынок вырос на 64,7%, денежный рынок - на 29,6%.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в апреле увеличился на 31,1%, до 4,146 трлн руб. В этот месяц на фондовом рынке Московской биржи были размещены 52 облигационных займа на общую сумму 1,353 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 182,8 млрд рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос в 2,3 раза, до 2,102 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 95,6 млрд руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 9,5%, до 2,043 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 92,9 млрд руб.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 64,7%, до 10,4 трлн руб. составив 227,9 млн контрактов. Среднедневной объем торгов равнялся 472,5 млрд руб. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 223,8 млн контрактов, опционными контрактами - 4,1 млн контрактов. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос на 3%, до 43,7 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке снизился на 5,5%, до 29,1 трлн руб. На торги инструментами спот пришлось 8,8 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 20,4 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,323 трлн руб., или $17,6 млрд.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 29,6%, до 40,7 трлн руб., среднедневной объем операций составил 1,851 трлн руб. Объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 22,2%, до 6,3 трлн руб.