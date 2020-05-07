Число участников Московского инновационного кластера с января выросло в более чем два раза

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Количество участников Московского инновационного кластера за последние месяцы выросло с 700 до 1830, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"За месяц прирост исчислялся сначала десятками, потом сотнями. Сейчас у нас 1830 участников кластера и 3000 заявок по включению в кластер находятся на рассмотрении", - сказал он в ходе совещания рабочей группы по мерам поддержки бизнеса.

В январе на сайте мэрии Москвы сообщалось, что участниками Московского инновационного кластера являются свыше 700 организаций, в том числе научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", фонд "Сколково", корпорация "Роснано", столичные технопарки "Строгино" и "Слава", крупные компании, малые и средние предприятия, а также научные и исследовательские центры МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана.

Московский инновационный кластер (МИК) - площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, МСП, наукой, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Задача МИК - сформировать уникальную инновационную экосистему для ведения бизнеса и создать возможности для успешного развития инновационных проектов. Ядром проекта является цифровая платформа i.moscow, которая объединяет высокотехнологичные организации и в режиме единого окна предоставляет сервисы и меры поддержки для решения задач инновационного развития.