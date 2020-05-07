Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" отправился в германский порт Мукран

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", снялось с якоря недалеко от Калининграда и отправилось в порт Мукран на севере Германии, куда должно прийти 8 мая. Об этом свидетельствуют порталы отслеживания судов.

В германском порту располагается логистический терминал для поставки труб.

В феврале "Академик Черский" покинул Находку на Дальнем Востоке и отправился в сторону Сингапура. Несколько раз меняя конечные точки маршрута, судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен на север Атлантического океана с курсом на порт Абердин в Великобритании. Однако 3 мая судно дошло до Гданьского пролива, где бросило якорь недалеко от Калининграда.

По дороге в Калининград судно прошло мимо острова Борнхольм с севера от него. 30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку "Северного потока - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Трубоукладчик с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот". В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. "Северный поток - 2" построен на 93%.