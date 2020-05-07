ЦБ ожидает отрицательной динамики ВВП России во II квартале

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. ВВП России во II квартале окажется в отрицательной зоне и может перейти к восстановлению уже в III квартале, если смягчение ограничений из-за коронавируса начнется в июне, говорится в материалах ЦБ.

"По оценке Банка России, в I квартале 2020 года годовой темп прироста ВВП составил 1,5-2%. Во II квартале годовые темпы прироста ВВП станут отрицательными из-за существенного влияния на экономическую активность ограничительных мер, связанных с пандемией. В своих прогнозных расчетах Банк России исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне, что создаст условия для восстановления экономической активности в III квартале", - отмечают в ЦБ.

Тем не менее, по оценке регулятора, динамика ВВП во втором полугодии 2020 года останется отрицательной, а по итогам года снижение российской экономики может достигнуть 4-6%. "Данные оценки в значительной мере зависят от сроков и скорости смягчения ограничительных мер", - указывает регулятор.

Деловая активность и рынок труда

В марте 2020 года деловая активность в российской экономике ослабла под влиянием значительного снижения внешнего спроса в условиях пандемии коронавируса. В то же время потребительская активность в марте оставалась высокой, в том числе благодаря ускоренному росту продаж товаров повседневного спроса в преддверии перехода населения на самоизоляцию.

"Рост оборота розничной торговли ускорился. Его годовые темпы прироста находились на максимальных уровнях с 2012 года, что оказывало поддержку годовой динамике экономической активности. Население финансировало повышенный спрос в том числе за счет сбережений", - отмечается в материалах ЦБ.

При этом уровень безработицы в РФ в марте вырос до 4,6% с 4,4% в феврале "в условиях снижения спроса на рабочую силу".

Согласно опросу IHS Markit PMI, в марте 2020 года на фоне замедления экономической активности из-за распространения коронавируса и ослабления рубля было зафиксировано существенное сокращение занятости, особенно в секторе услуг (до минимума с 2016 года).

При этом в I квартале ЦБ зафиксировал прирост реальной заработной платы и снижение реальных располагаемых доходов населения.

"В феврале 2020 года годовой рост номинальной заработной платы замедлился до 8,1% за счет снижения темпов роста зарплаты в торговле, отрабатывающих производствах, транспортировке и хранении. В реальном выражении прирост заработной платы снизился до 5,7%. По оценкам Банка России, в I квартале 2020 года прирост реальной заработной платы составил 5,5-6%", - говорится в материалах регулятора.

ЦБ отмечает, что несмотря на поддержку со стороны роста трудовых доходов, в I квартале реальные располагаемые доходы незначительно снизились в годовом выражении на 0,2%.