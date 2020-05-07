Глава Бурятии предложил компенсировать перевозчикам проценты по лизинговым договорам

МОСКВА, 7 мая. Глава Республики Бурятия, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов предложил поддержать перевозчиков в сфере городского пассажирского транспорта компенсацией процентов по лизинговым договорам. Предложение он озвучил в четверг на совещании по вопросам развития транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"В последние годы новые автобусы в основном приобретались перевозчиками не в кредит, а в лизинг: с 2016 года в лизинге находится нарастающим итогом почти 18 тыс. автобусов. В связи с этим предлагается предусмотреть возможность отсрочки по лизинговым договорам, при этом для обеспечения устойчивости самих лизинговых компаний и кредитующих их банков <...> как меру поддержки для возможности реструктуризации, пролонгации лизинговых договоров прошу рассмотреть возможность компенсации процентов по лизинговым договорам. <…> В части лизинга прошу рассмотреть возможность федеральной поддержки", - сказал Цыденов.

Он уточнил, что объем процентных платежей по лизинговым договорам в указанной сфере оценивается в 5,8 млрд рублей в год. "5,8 млрд рублей - это только проценты. Сам лизинг - 26 млрд рублей в год - мы его сейчас не просим, мы просим только поддержать по процентам", - уточнил Цыденов.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса падение объемов перевозок городским пассажирским транспортом составляет от 40% до 90% в зависимости от направлений и вводимых ограничений. При снижении уровня противоэпидемических ограничений перевозки будут восстанавливаться, но восстановление все равно не будет полным, определенная поддержка необходима, уверен руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Транспорт". "С учетом того, что в данной сфере задействованы не только малые и средние предприятия, просьба рассмотреть возможность расширения мер поддержки МСП на автотранспортные предприятия, не попадающие под категорию таковых", - добавил Цыденов.

В год в РФ городским автотранспортом - автобусами, троллейбусами и трамваями - перевозится порядка 13 млрд пассажиров, количество задействованных в отрасли работников - порядка 450 тыс. человек.