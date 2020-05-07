Новой главой миссии МВФ на Украине назначена Иванна Владкова Голлар

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд назначил новую главу своей миссии на Украине. Им стала Иванна Владкова Голлар, сменившая на этом посту Рона ван Родена.

"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ на Украине", - процитировало в четверг агентство УНН заявление постпреда МВД на Украине Йоста Люнгмана.

До своего назначения на Украине Голлар руководила миссиями Фонда в Молдавии и Северной Македонии.

По словам Люнгмана, свои обязанности в новой должности Голлар начала исполнять с 1 мая.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что Фонд обсуждает с Украиной предоставление средств, скорее, в рамках кредитного механизма stand by, а не механизма расширенного кредитования, но переговоры продолжаются. Кредитный механизм stand by обеспечивает финансовую помощь странам с низкими доходами, испытывающим краткосрочные потребности в финансировании платежного баланса. Он предоставляет поддержку при самых различных обстоятельствах, предусматривает более высокий уровень доступа, более низкую процентную ставку, может использоваться на превентивной основе и уделяет больше внимания задачам страны в сфере сокращения бедности и содействия экономическому росту. Механизм расширенного кредитования предназначен для содействия странам в преодолении среднесрочных и долгосрочных проблем, связанных с платежным балансом, которые требуют фундаментальных экономических реформ.

В конце 2019 года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд. Новая программа была призвана сменить принятую год назад программу кредитования stand by на $3,9 млрд. По ней Киев успел получить около $1,4 млрд. На данный момент Украине для получения транша необходимо принять закон, гарантирующий невозвращение бывшим владельцам обанкротившихся банков. Рассмотрение его в Верховной раде запланировано на 13 мая. В апреле замминистра финансов Украины Юрий Гелетий сообщил, что с МВФ на финальной стадии идут переговоры для определения общего объема средств в рамках программы расширенного финансирования. По его словам, предполагалось, что эта программа будет введена на три года в объеме $8 млрд, а по объему первого транша в 2020 году речь идет о $3,5 млрд.