Минфин предложил приостановить ряд таможенных проверок и расширить отсрочки по налогам

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минфин РФ предложил приостановить проверки валютных операций таможенными органами и распространить отсрочки по уплате налогов на организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты аренды крупных торговых объектов. Об этом говорится на сайте Минфина.

"Минфин России предлагает приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов. Соответствующие проекты постановлений ведомство направило на рассмотрение в правительство РФ", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, до 31 мая 2020 года включительно уже приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ налоговыми органами. "Минфин России предлагает распространить данные меры и на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут осуществлять проверочные мероприятия по контролю за валютными операциями", - сообщается на сайте министерства.

Также в рамках мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Минфин подготовил проект постановления, расширяющий круг лиц, на которых распространяются меры поддержки в части предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и авансовых платежей по налогам. "В него предлагается включить организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты арендного платежа по договорам аренды торговых объектов и помещений в них в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства №439. Общая площадь такого торгового объекта должна быть свыше 5000 квадратных метров", - добавили в Минфине.