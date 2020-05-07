Разработчики блокчейн-проекта Павла Дурова запустили собственную платформу Free TON

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) объявило о запуске собственного блокчейн-проекта Free TON. Это произошло на фоне очередного переноса запуска основного проекта создателя Telegram Павла Дурова из-за судебных разбирательств с властями США.

"Мы, нижеподписавшиеся, сообщество Free TON Community, валидаторы (пользователи, которые подтверждают подлинность транзакций - прим. ТАСС) и разработчики, настоящим объявляем о запуске Free TON Blockchain на принципах и условиях, изложенных в настоящей Декларации децентрализации", - говорится в документе, опубликованном на сайте сообщества.

Разработчики подчеркнули, что в основе TON лежит протокол, предложенный и разработанный братом Павла Дурова Николаем.

"Поскольку мы верим в свободу слова, в обмен информацией и в свободное программное обеспечение, мы решили вернуть власть сообществу и единодушно объявить о запуске блокчейна Free TON и Free TON Crystal (сокращенно TON) как его родного токена", - заявили авторы документа.

В декларации отмечается, что на основе протокола можно создать сеть для сотен миллионов пользователей. Проект может способствовать развитию свободной торговли и сотрудничества во время беспрецедентной угрозы, которую несут пандемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис.

Очередная отсрочка

В конце 2017 года Павел Дуров объявил о планах заняться монетизацией Telegram. В январе 2018 года стало известно, что компания планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд.

Предполагалось, что платформа будет запущена до конца октября 2019 года. Однако в том же месяце Дуров попросил инвесторов отсрочить запуск проекта до 30 апреля 2020 года. В апреле он, по сведениям СМИ (которые ссылались на его письма инвесторам TON), сообщил о новом переносе, на этот раз на неопределенный срок.

Причиной стали разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая считает, что Telegram, не имея необходимого разрешения властей, продал на американском рынке токены на $424,5 млн. Суд запретил компании на неопределенный срок продавать токены, а в марте запретил передавать покупателям криптовалюту TON, получившую название Gram. Компания подала апелляцию на второй запрет, но прошение пока не рассмотрено.

Предложение инвесторам

Павел Дуров 29 апреля предложил инвесторам TON вернуть 72% вложенных средств, если проект не будет запущен в срок. В качестве альтернативы он предложил получить 110% от первоначальных инвестиций к 30 апреля 2021 года, писало ранее издание РБК. Если же власти США не разрешат выпуск криптовалюты Gram через год, Telegram погасит долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственных активов.

В следующем письме, отправленном после истечения крайнего срока запуска TON, Дуров предложил инвесторам оформить переданные средства как кредит под 52,77% годовых, чтобы получить 110% от изначальных вложений. При этом компания оставила бы за собой право погасить заем в любой момент, что, по данным РБК, позволило бы инвесторам вернуть 72% вложений плюс начисленные к этому моменту проценты по кредиту.