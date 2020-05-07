Российский туризм будет выходить из карантинных мер поэтапно

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский туристический бизнес будет поэтапно выходить из карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Сегодня мы полностью сосредоточены на поэтапном выходе отрасли из карантинных мер, а также на ее дальнейшем восстановлении. Считаю, что внутренний туризм может стать одним из основных драйверов восстановления региональных экономик, а также нескольких десятков смежных отраслей, включая транспортную", - сказала Догузова.

По ее словам, более 70% пассажирских перевозок приходится именно на туристические поездки, при этом ежегодно по стране путешествует около 60 млн человек, которые оставляют в региональных экономиках несколько триллионов рублей, а также создают около 2,5 млн рабочих мест.

Президент России Владимир Путин в четверг потребовал форсировать развитие внутреннего туризма при участии транспортных компаний, турагентств и гостиничного бизнеса. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития транспорта.

"Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в стране, куда можно будет удобно добраться и интересно провести время", - подчеркнул президент.

Он упомянул готовящиеся в правительстве общенациональный план действий по нормализации деловой жизни и перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. "Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма, подготовить их в тесном контакте с деловым сообществом", - заявил Путин.

Ранее руководитель Ростуризма сообщила, что проработка плана по восстановлению российской туристической отрасли находится на финальной стадии.