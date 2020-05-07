Посол ФРГ в России назвал обнадеживающими перспективы реализации "Северного потока - 2"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Германское правительство поддерживает реализацию "Северного потока - 2" в целях укрепления энергобезопасности Европы и отвергает санкции США против участников данного проекта. Об этом заявил в четверг ТАСС посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр.

"Германия в лице своего федерального правительства убеждена в важности реализации этого проекта, который в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашей страны и других европейских государств, - отметил он. - По многим вопросам международной политики мы занимаем схожую позицию с США, но по "Северному потоку - 2" мы с американцами расходимся. Мы решительно отвергаем любые экстерриториальные санкции, в том числе и эти, принятые Конгрессом США".

Глава германского диппредставительства обратил внимание на то, что "Северный поток - 2" - это "прежде всего коммерческий проект, участники которого убеждены в его скором осуществлении".

"Насколько мне известно, судно-трубоукладчик прибыло в Калининград и после определенного технического переоснащения сможет завершить укладку труб на оставшихся километрах морского дна, - добавил дипломат. - На данный момент перспективы реализации проекта выглядят весьма обнадеживающими".