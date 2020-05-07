В Перми к 2023 году построят первый термальный комплекс для отдыха

ПЕРМЬ, 7 мая. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Основа" планирует построить к 2023 году в Перми первый термальный комплекс для отдыха "Термолэнд", он разместится на площади в 6,4 га в Индустриальном районе на улице космонавта Леонова. Проект получил статус приоритетного, что позволит инвестору получить земельный участок в аренду без торгов, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

"Термальный комплекс - это самый масштабный проект среди оздоровительных комплексов в регионе. "Термолэнд" не только создаст новые рабочие места, но и станет новым этапом в развитии туристического потенциала Пермского края. Новый объект поможет привлечь путешественников не только из Прикамья, но и других регионов России", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Дмитрия Махонина.

Термальный комплекс будет работать круглый год, на территории построят несколько видов бань и бассейнов, зоны грязевых процедур, искусственной соляции и отдыха, площадку с элементами аквапарка. Здесь же разместится Центр повышения иммунитета, посетители смогут пройти оздоровительные медицинские и СПА-процедуры, посетить спортивные секции. При строительстве хотят использовать преимущественно материалы российского производства. В общей сложности комплекс обеспечит рабочими местами 100 человек. По мнению инициаторов проекта, "Термолэнд" будет восстребован у жителей Пермского края и близлежащих регионов, где короткий теплый сезон.

ГК "Основа" - головное предприятие диверсифицированного объединения специализированных компаний. Группой компаний построено более 6 млн кв. м жилых и инфраструктурных объектов: комплексная застройка крупных территорий, торгово-развлекательные и оздоровительные комплексы, создан домостроительный комбинат в России. В настоящее время компания реализует 15 девелоперских проектов в Москве и Европе общей площадью около 500 тыс. кв. м, включая жилые комплексы в Чехии и Германии. В управлении ГК находится более 150 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, включая гостиницы, и принадлежащий Группе IT-технопарк "Физтехпарк" в Москве.