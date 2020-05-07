Трамп еще на один год продлил режим санкций против Сирии

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии. Это следует из заявления, размещенного в четверг в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.