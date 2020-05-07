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Введение онлайн-касс в общественном транспорте предложили отложить до ноября

Пока ожидается, что перевозчики будут обязаны применять для расчета с пассажирами новую контрольно-кассовую технику с 1 июля

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Глава Республики Бурятия, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов предложил отсрочить обязанность перевозчиков по введению онлайн-касс для расчета с пассажирами в общественном транспорте до ноября 2020 года. Предложение он озвучил в четверг на совещании по вопросам развития транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин.

С 1 июля 2020 года перевозчики обязаны применять для расчета с пассажирами новую контрольно-кассовую технику.

"Предлагается дать отсрочку хотя бы до ноября 2020 года, потому что сейчас проблемы еще с самими аппаратами: все магазины переходят на дистанционную торговлю, у курьеров такие же аппараты в руках - и просто их сейчас разобрали везде, их физически сложно достать", - сказал Цыденов.

Также он предложил распространить на перевозчиков меру поддержки, которая оказывалась в прошлом году торговым предприятиям, а именно налоговый вычет на стоимость онлайн-кассы. "Стоимость одного такого кассового аппарата - порядка 20 тыс. рублей. В прошлом году при онлайн-кассах для торговых организаций был предусмотрен налоговый вычет на стоимость этого аппарата. Предлагается для автобусов, общественного транспорта тоже предусмотреть такой же налоговый вычет на стоимость аппарата", - сказал глава Бурятии.

Кроме того, он предложил предусмотреть возможность продления заканчивающихся в 2020 году контрактов с перевозчиками минимум на год, поскольку в нынешних условиях проводить конкурсные процедуры достаточно сложно.

"В части 44-ФЗ прошу предусмотреть возможность перевозчикам по согласованию с заказчиком фактически изменять расписание, объемы перевозок и другие параметры контракта, вызванные вводимыми противоэпидемическими мерами. Чтобы эти изменения не считались нарушением госконтракта и не вели к его расторжению", - добавил Цыденов.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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