ФТС впервые протестировала механизм онлайн отслеживания транзитных грузов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Эксперимент по онлайн отслеживанию мультимодальных перевозок из Северной Европы в Азию по территории России успешно завершен, дальнейшее внедрение механизма позволит расширить транзитные возможности России. Об этом говорится в сообщении ФТС России.

"В ходе эксперимента мы контролировали перемещение груза на всем пути его следования по территории России. Нештатных ситуаций зафиксировано не было", - отметил в сообщении первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов. По его словам, дальнейшее применение системы отслеживания перевозок товаров на мультимодальных маршрутах позволит расширить транзитные возможности России, повысить скорость и безопасность таких поставок.

Эксперимент проводился ФТС России совместно с Maersk, ОАО "РЖД" и ООО "Центр развития цифровых платформ" при поддержке Минтранса России. В ходе эксперимента 40-футовый контейнер компании Maersk с промышленной продукцией прибыл 20 апреля из Финляндии в "Большой порт Санкт-Петербург", на контейнер были наложены электронные навигационные пломбы, далее он последовал в порт "Восточный". Путь контейнера по территории России занял 16 суток.

Информация о маршруте и состоянии электронной пломбы была доступна в онлайн режиме всем участникам процесса перевозки. "Были протестированы механизмы сбора, обработки и передачи информации о передвижении контейнера, активации и деактивации пломбы, а также реагирования на внештатные ситуации", - отмечают в ФТС.

По мнению главного аналитика ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) Андрея Ионина, переходить от тестирований к реальному запуску системы отслеживания перевозок с помощью электронных навигационных пломб необходимо как можно быстрее. "В период пандемии коронавируса такие прозрачные и бесшовные решения станут поддержкой перевозчикам, позволят при минимуме сотрудников на местах обеспечить дополнительные грузопотоки на автомобильном и железнодорожном транспорте", - сказал он ТАСС.

Кроме того, расширение транзита, открытие транзита санкционных товаров за счет внедрения цифровых технологий - это первый шаг к созданию реальных цифровых международных транспортных коридоров по территории России - самого быстрого и короткого пути между рынками Европы и Азии, добавил Ионин. "Сделать этот путь еще и экономически выгодным возможно, в том числе и за счет новых цифровых решений и сервисных платформ", - считает он.