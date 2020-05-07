Энергопотребление в России в апреле упало на 2,8%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Объем потребления электроэнергии в целом по России в апреле этого года по оперативным данным снизился на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 84,3 млрд кВт*ч. Об этом журналистам сообщили в Минэнерго.

С начала года потребление электроэнергии в России в целом снизилось на 1,5% в сравнении с данными за январь - апрель этого года и составило 374,65 млрд кВт*ч.

Ранее "Системный оператор" представил данные по объему потребления электроэнергии только в ЕЭС России. По оперативным данным "Системного оператора", потребление электроэнергии в ЕЭС России в апреле снизилось на 2,9% в сравнении с апрелем 2019 года, до 82,9 млрд кВт*ч. С начала года без учета 29 февраля - на 2,4%, составив 368,6 млрд кВт*ч.