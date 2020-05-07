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Минск завершил размещение гособлигаций на 10 млрд российских рублей на рынке РФ

Банками-организаторами эмиссии являются Газпромбанк, Совкомбанк, банк "Финансовая Корпорация Открытие"

МИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Белоруссия завершила размещение гособлигаций объемом 10 млрд российских рублей на финансовом рынке России, ценные бумаги реализованы в полном объеме. Об этом сообщили в четверг в министерстве финансов республики.

"7 мая на ПАО "Московская биржа" (Российская Федерация) завершено публичное размещение государственных облигаций Беларуси серии 07 на сумму 10 млрд российских рублей. Ценные бумаги реализованы в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 апреля Минфин сформировал книгу заявок на приобретение выпуска гособлигаций Белоруссии объемом 10 млрд российских рублей на срок 5 лет.

Банками-организаторами эмиссии являются Газпромбанк, Совкомбанк, банк "Финансовая Корпорация Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.

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БелоруссияРоссия
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