Росстат сообщил о росте цен на лимоны в апреле в 2,5 раза

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стоимость лимонов в РФ в апреле выросла в 2,5 раза, лука - на 49,9%, чеснока - на 25,7%, сообщает Росстат.

"В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый - на 49,9%, чеснок - на 25,7%, белокочанная капуста и морковь - на 17,1%, картофель - на 16,0%, свекла - на 10,7%, яблоки - на 8,8%, апельсины - на 8,4%", - говорится в материалах Росстата.

В то же время огурцы подешевели на 20,6%, помидоры - на 10,3%.