Bloomberg: миллиардер Бернар Арно потерял в этом году рекордные $30 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Состояние генерального директора группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно в текущем году сократилась более чем на $30 млрд. Арно потерял больше, чем кто-либо другой в мире, сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg.

По его выкладкам, котировки акций LVMH с начала года и до 6 мая снизились на 19%. Арно в силу этого и других факторов обеднел более чем на $30 млрд. Примерно на такую же сумму за тот же интервал времени разбогател глава американской корпорации Amazon Джефф Безос, пишет агентство.

Корпорация Арно производит и торгует, в частности, косметикой под марками Dior, Guerlain и Givenchy. Заводы, расположенные рядом с Орлеаном, а также городами Шарт и Бове, перешли на производство антисептического геля, востребованного в условиях пандемии коронавируса нового типа. 13 марта журнал Forbes информировал, что Арно за сутки потерял порядка $7,7 млрд из-за обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса.

При этом в апреле, как сообщал Forbes, Безос только за один день разбогател более чем на $6 млрд за счет роста котировок акций его компании. 7 апреля этот журнал в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. На тот момент, по подсчетам экспертов журнала, его состояние оценивалось примерно в $113 млрд, сократившись за год на $18 млрд. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием $98 млрд, третье - Арно ($76 млрд).