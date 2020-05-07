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Анальгин в апреле подорожал на 8,1%, термометры, йод и валидол на 4,2-4,3%

К апрелю 2019 года медикаменты подорожали на 9,8%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Анальгетики и венотонизирующие лекарства подорожали в апреле 2020 года на более чем 8%, термометры, йод и валидол на более чем 4%, говорится в докладе Росстата.

"В апреле из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты и медицинские товары. Так, метамизол натрия подорожал на 8,1%, троксерутин - на 8,0%, линекс - на 5,7%, левомеколь - на 5,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 5,2%, офтан катахром и вата отечественная - на 4,7%, бинты - на 4,5%, термометры медицинские ртутные и валидол - на 4,3%, йод - на 4,2%, настойка пустырника - на 4%, бромгексин - на 3,9%, валокордин - на 3,6%, флуоцинолона ацетонид и ацетилсалициловая кислота - на 3,5%, ренни - на 3,4%", - говорится в отчете.

К марту 2020 года медикаменты подорожали на 3,2%, а к апрелю 2019 года - на 9,8%.

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