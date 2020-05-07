Мишустин обсудил с членами кабмина и главой ЦБ новый пакет мер поддержки экономики

"На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в режиме видеоконференцсвязи совещание об очередном пакете мер по поддержке экономики. Об этом сообщает в четверг сайт кабмина .

В совещании приняли участие исполняющий обязанности главы кабмина - первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В кабмине напомнили, что Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений.

28 апреля на совещании с главами регионов президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан, позже Мишустин поручил внести проект этого документа в правительство к 5 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал, что документ будет рассмотрен 8 мая в Думе в приоритетном порядке.

Как сообщил глава Минфина, "сумма поддержки будет увеличиваться". "Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ (Фонд национального благосостояния - прим. ТАСС) и осуществляем дополнительные заимствования. Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы, несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП", - заявил Силуанов.

Ранее кабмин уже принял два пакета мер поддержки населения и предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на 6-месячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Этот механизм заработал с 1 мая.

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка. Были увеличены и выплаты по больничным - они должны быть не меньше МРОТ.