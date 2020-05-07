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ФАС поручила провести проверки по выявлению картельных соглашений на рынке лимонов

Снижения цен на лимоны ожидается в первой половине мая
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. ФАС полагает, что рост цен на лимоны в РФ был вызван не только сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, и планирует провести соответствующие проверки, говорится в сообщении ведомства.

"<...> У антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами. ФАС были даны поручения территориальным органам о проведении проверок на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов", - отмечается в сообщении.

ФАС ожидает снижения цен на лимоны в первой половине мая.

ФАС не видит оснований для роста цен на сахар в России и проводит расследование по признакам картельного соглашения на рынке сахара, говорится в сообщении ведомства.

"Рынок сахара профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют. Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет. ФАС в настоящее время проводит расследование по признакам картельного соглашения на товарном рынке сахара", - отмечается в сообщении.

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