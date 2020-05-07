Эксперты связали рост цен на лекарства в России с ажиотажным спросом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Рост цен на лекарственные препараты в России, произошедший в апреле, может быть связан с ажиотажным спросом. Такую точку зрения ТАСС высказала исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

По данным Росстата, в апреле из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали медикаменты и медицинские товары. Так, анальгетики и венотонизирующие лекарства подорожали более чем на 8%, термометры, йод и валидол - более чем на 4%.

"Рост цен на лекарственные препараты в марте-апреле 2020 года произошел в основном из-за ажиотажного спроса населения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и субъективными опасениями дефицита", - считает Титова.

При этом наиболее подорожавшие лекарственные препараты, по ее мнению, можно разделить на две группы: условно "профилактические и терапевтические", применяемые против коронавируса (например, метамитоз, ацетилсалициловая кислота, поливитамины) и препараты, принимаемые больными с хроническими заболеваниями (например, троксерутин, офтан-катахром, валокордин, настойка пустырника).

Титова отметила, что во второй половине апреля среднедневный товарооборот российских аптек вернулся к показателям, характерным для этого периода года. Также имеется сезонная тенденция к его дальнейшему снижению. "Таким образом, падение спроса и складские остатки производителей, дистрибьюторов и аптек уже не дадут возможности для дальнейшего роста цен на фармацевтическом рынке", - заключила она.