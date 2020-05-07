Минсельхоз связывает рост цен на овощи с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ связывает рост розничных цен на овощи в апреле с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют. В дальнейшем стабилизации цен будут способствовать меры, принятые на уровне ЕЭК, включающие обнуление ввозных таможенных пошлин и запрет экспорта до окончания сезона", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, за период с 31 марта по 30 апреля рост цен сельхозпроизводителей на картофель составил 16,7%, до 13 руб./кг, на морковь - 12,8%, до 15,25 руб./кг, капусту белокочанную - 10,9%, до 15,05 руб./кг, яблоки - 4,7%, до 45,47 руб./кг, лук репчатый - 1,7%, до 15,17 руб./ кг. При этом, по данным министерства, в настоящий момент цены на морковь, лук и белокочанную капусту ниже уровня аналогичного периода 2019 года (на 10%, 10,9% и 30,4% соответственно).

В целом Минсельхоз ожидает сохранения стабильной ситуации с овощами открытого грунта и роста их производства в текущем году. Так, картофель будет размещен на площади 1 млн 329,1 тыс. га, прогноз сева овощей также ожидается выше прошлого года и составляет 527,2 тыс. га (в 2019 году - 517,3 тыс. га). В настоящее время ведомство обсуждает с органами управления АПК субъектов РФ увеличение посевных площадей под картофелем и овощами.

Одновременно с этим, как отметили в Минсельхозе, цены на тепличные овощи снижаются: огурцы за прошедший месяц подешевели на 12,6%, до 66,89 руб./кг, томаты - на 17,2%, до 109,32 руб./кг. Как пояснили в министерстве, динамика обусловлена планомерным увеличением круглогодичного производства тепличных овощей.

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 5 мая 2020 г. собрано 401,2 тыс. тонн овощей в зимних теплицах, что на 20,6% выше показателей 2019 г. за аналогичный период. В текущем году Минсельхоз прогнозирует рекордный объем производства тепличных овощей - не менее 1,25 млн тонн, что на 9,6% больше урожая 2019 года.

Стоимость других продуктов

Как сообщили в Минсельхозе, за прошедший месяц стоимость говядины в убойном весе снизилась на 0,5% - до 237,79 руб./кг, свинины - на 1,6%, до 138,64 руб./кг, мяса кур - на 2,1%, до 103,05 руб./кг.

"Сохранению уровня цен способствует планомерное наращивание производства основных категорий мясной продукции и высокая степень самообеспеченности внутреннего рынка. После кратковременного ажиотажа со стороны потребителей в начале месяца спрос сократился, что повлекло за собой снижение цен на мясо", - отмечается в сообщении. В министерстве отметили, что, по данным Национальной мясной ассоциации, в текущем году нет предпосылок для роста цен на основные категории - птицу и свинину, при этом средние цены сохранятся на уровне ниже предыдущего года, в связи с тем, что рост производства свинины в 2020 году составит 5-7%, птицы и говядины - 1-1,5%.

Цены на молоко и молочные продукты в апреле также остались стабильны. Как пояснили в Минсельхозе, сохранению стабильного уровня цен способствует развитие производства, реализация значительного количества инвестпроектов в отрасли и совершенствование мер господдержки. Стоимость живой рыбы в апреле снизилась на 2,1% - до 126,73 руб./кг, рыбного филе - на 2,2%, до 666,36 руб./кг. Цена на рыбные консервы снизилась на 0,1% - до 162,67 руб./кг, на сельдь соленую - увеличилась на 0,1%, до 129,84 руб./кг. При этом наблюдается рост цен на импортную продукцию, что связано с изменением курса валют.

Как отметили в Минсельхозе, в апреле продовольственная пшеница III класса подорожала на 4,8% - до 12,53 руб./кг, IV класса - на 8,2%, до 12,08 руб./кг. При этом цены на другие зерновые культуры в оптовом сегменте остаются стабильны. Рост цен на пшеницу связан с девальвацией рубля и ускорением экспорта в апреле. При этом, как ранее прогнозировало ведомство, благодаря реализации механизма интервенций, а также квоты на экспорт зерна, на прошлой неделе цены на зерно и муку в России стабилизировались, Минсельхоз ожидает их дальнейшей корректировки.

Цены на хлеб за прошедший период сохранились на стабильном уровне, а рост цен на муку составил 7,2% - до 20,73 руб./кг. При этом в Минсельхозе отметили, что в себестоимости хлеба мука занимает не более 20%. Рост цен на гречиху и гречневую крупу в апреле (+19,9% и +13,9%, до 30,43 руб./кг и 45,14 руб./кг соответственно) Минсельхоз связывает в первую очередь с ажиотажным спросом на готовую продукцию. При этом, с учетом нормализации спроса в настоящее время, а также увеличения площадей под посевы гречихи в 2020 году, в дальнейшем ожидается снижение цен на гречку.